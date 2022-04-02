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Британія заблокувала виліт приватних літаків, пов'язаних з російськими олігархами

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Лондон, Субота 02 квітня 2022 14:11
Британія заблокувала виліт приватних літаків, пов'язаних з російськими олігархами Фото: Британія припинила виліт приватних літаків російських олігархів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міністр транспорту Великобританії Грант Шеппс заявив, що запобіг використанню ще одного приватного літака, пов'язаного з російськими олігархами. Країна ввела жорсткі санкції проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми не будемо стояти осторонь і дивитися, як ті, хто заробив мільйони завдяки заступництву Путіна, мирно живуть своїм життям, поки ллється безневинна кров", - написав Шеппс в Twitter.

Міністерство транспорту (DfT) заявило, що випустило повідомлення для льотчиків (NOTAM), щоб запобігти зліт літака з лондонського аеропорту Лутон.

Літак залишиться в аеропорту, поки офіційні особи з'ясовують, чи підпадає він під недавнє санкційне законодавство, що забороняє політ всіх повітряних суден, пов'язані з Росією після її вторгнення в Україну.

У DfT заявили, що не коментуватимуть право власності на літак під час розслідування.

Департамент вже затримав один приватний вертоліт, що належить HeliCo Group LLC, і два приватних літаки.

Два літаки належать Євгену Швидлеру, що знаходиться під санкціями мільярдерові, діловому партнеру Романа Абрамовича.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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