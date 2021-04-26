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Британія ввела санкції проти 14 росіян у справі Магнітського

Новость на русском → Лондон, Понеділок 26 квітня 2021 21:08
Британія ввела санкції проти 14 росіян у справі Магнітського Фото: Британія ввела санкції проти 14 росіян у справі Магнітського (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Великобританія ввела нові санкції проти Росії через справу юриста Сергія Магнітського, який помер в 2009 році. У санкційний список потрапили 14 росіян.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Британії.

Всього в санкційний список потрапили 22 людини з шести країн.

Під обмеження, зокрема, потрапили:

  • колишній заступник начальника відділу Департаменту податкових злочинів московського управління МВС Артем Кузнєцов (за його ініціативою було порушено кримінальну справу проти Магнітського);
  • колишній слідчий МВС Павло Карпов, який вів справу;
  • екс-керівник інспекції ФНС № 28 по Москві Ольга Степанова і її колишній чоловік Владлен Степанов (їх британська влада вважає одними з учасників схеми з повернення ПДВ з бюджету і виведення коштів за кордон).

Санкції введені відносно зазначених осіб за "розкрадання суми еквівалентної 230 млн доларів держкоштів РФ за допомогою шахрайської схеми з поверненням податків, здійсненої у 2007 році". Частина цих коштів, йдеться в повідомленні відомства, була виведена за кордон.

Громадянам, які потрапили під Британські санкції, заборонений в'їзд до Великобританії, а їх активи на території країни, якщо такі є, будуть заморожені. Крім того, громадянам Британії та місцевим організаціям рекомендується не здійснювати фінансові операції з особами, які потрапили під санкції.

Нагадаємо, юрист Сергій Магнітський очолював відділ податків і аудиту компанії Firestone Duncan, що консультувала фонд Hermitage Capital Вільяма Браудера. Він був заарештований у 2008 році і звинувачений у співучасті в ухиленні від сплати податків, а в листопаді 2009 р. помер у московському СІЗО від серцево-судинної недостатності.

Раніше повідомлялося, що в середині листопада Британії ввела санкції проти Росії через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

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