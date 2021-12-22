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Британія дозволила щеплення вакциною Pfizer для дітей 5-11 років

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Лондон, Середа 22 грудня 2021 17:45
Британія дозволила щеплення вакциною Pfizer для дітей 5-11 років Фото: вакцину Pfizer схвалили в Британії для дітей 5-11 років (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Агентство з контролю за лікарськими засобами та виробами медичного призначення (MHRA) Великобританії дозволило робити щеплення вакциною Pfizer дітям у віці від 5 до 11 років. Регулятор підтвердив безпеку і ефективність препарату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт британського уряду.

"Ми дійшли висновку, що вакцина Pfizer / BioNTech COVID-19 безпечна і ефективна для дітей у віці від 5 до 11 років, при цьому не було виявлено ніяких нових проблем з безпекою", - йдеться в заяві глави MHRA Джун Рейн.

Також уточнюється, що дані про безпеку використання вакцини Pfizer для дітей можна порівняти з показниками, які були отримані при щепленнях дорослим. Більшість побічних ефектів були легкими і обмежувалися симптомами простудного захворювання або незначним запаленням в місці уколу.

Нагадаємо, раніше компанія Pfizer-BioNTech заявила про неуспішні результати випробування малої дози вакцини на дітях від 2 до 5 років.

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Великобританія Вакцина Коронавірус
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