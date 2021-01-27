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Британія дозволила експлуатацію літаків Boeing 737 MAX

Лондон, Середа 27 січня 2021 21:55
Британія дозволила експлуатацію літаків Boeing 737 MAX
Фото: літаки (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Великобританія схвалила відновлення експлуатація Boeing 737 MAX в Сполученому Королівстві. Таке рішення було прийнято у зв'язку з удосконаленням технічних характеристик лайнера і зміною програми підготовки пілотів.

Про це повідомляє Національне управління цивільної авіації Британії.

"CAA сьогодні оголосило, що дозволить британським авіакомпаніям виконувати пасажирські рейси на літаках Boeing 737 MAX за умови ретельного нагляду. Також буде знято заборону на польоти літаків у повітряному просторі Великобританії. Зміни набирають чинності сьогодні", - йдеться в заяві.

У відомстві зазначили, що дане рішення прийнято слідом за аналогічними діями авіаційних регуляторів ЄС, США і Канади.

В цей час британський авіарегулятор знаходиться в тісному контакті з авіакомпанією TUI, яка зараз єдина у Великобританії експлуатує вказаний літак.

Відзначимо, в березні 2019 року експлуатацію даної моделі літаків заборонили після катастрофи рейсу Lion Air поблизу Джакарти і рейсу Ethiopian Airlines, в результаті чого загинули 346 осіб. Слідчі встановили, що причиною катастроф стала несправна комп'ютерна система, яка опустила ніс літака вниз під час польоту і це не могли відкоригувати пілоти.

Нагадаємо, сьогодні ЄС дозволили літаку Boeing 737 Max відновити польоти в Європі.

Крім того, найбільший авіаперевізник у світі American Airlines відновлює комерційні польоти американського Boeing 737 MAX.

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