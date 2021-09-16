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Британія скасує норми законів ЄС, які ухвалили до Brexit

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Четвер 16 вересня 2021 21:06
Британія скасує норми законів ЄС, які ухвалили до Brexit Фото: Британія скасує норми законів ЄС, які прийняли до Brexit (колаж РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр з питань Brexit Девід Фрост заявив, що Уряд Великобританії почне заміну або скасування нормативних актів Європейського союзу, які були скопійовані в британське законодавство до виходу країни з блоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Щоб уникнути невизначеності і плутанини, коли Британія виходила з ЄС через 40 років, уряд автоматично переніс тисячі законів і правил ЄС в британське законодавство, щоб вони продовжували діяти після Brexit.

"Тепер у нас є можливість зробити все по-іншому. Я хочу уточнити, що наш намір полягає в тому, щоб в кінцевому підсумку змінити, замінити або скасувати всі ті збережені закони ЄС, які не підходять для Великобританії", - заявив міністр.

За словами Фроста, мова йде про права на дані, правила щодо генетично модифікованих організмів, клінічних випробувань і портових послуг.

Уряд також заявив, що планує замінити паперові сертифікати володіння акціями на цифрові і ввести цифрові водійські права.

"Уряд буде йти далі і швидше, щоб створити конкурентоспроможне, що відповідає високим стандартам регуляторне середовище, яке підтримує інновації і зростання у всій Великобританії", - заявив Фрост.

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