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Британія не відмовиться від Brexit, - Маас

Новини » Політика    03.02.2019 - 14:10
Британія не відмовиться від Brexit, - Маас
Фото: Гайко Маас (flickr.com-vzbv_de)

Міністр сказав, що згода Британії на вже укладену угоду з ЄС - це єдина можливість уникнути жорсткого Brexit

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас впевнений, що Велика Британія не відмовиться від Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.

Міністр сказав, що згода Британії на вже укладену угоду з ЄС - це єдина можливість уникнути жорсткого Brexit.

"Це те, що мені би найбільше сподобалось. Але ми не повинні мати ілюзій з цього приводу. Ймовірність виходу з Brexit надзвичайно низька", - сказав Маас.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей збирається відправитися в Брюссель і домогтися зміни умов виходу країни зі складу Євросоюзу.

В Брюсселі раніше вже заявляли, що в угоді ЄС нічого міняти не буде, оскільки вважається неправильним переглядати угоду, яку було укладено в грудні 2018.

Нагадаємо, Єврокомісія прийняла рішення по комплекс надзвичайних заходів на випадок сценарію Brexit без угоди.

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