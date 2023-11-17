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Британия говорит, что РФ использовала самолет А-50 для С-400. ВСУ отреагировали

Киев, Пятница 17 ноября 2023 13:44
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Британия говорит, что РФ использовала самолет А-50 для С-400. ВСУ отреагировали Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россия использует самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 с первых дней полномасштабной войны против Украины. Использование А-50 для обнаружения целей для ЗРК С-400 пока не подтверждается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"А-50 применяют оккупанты с первых дней войны. На севере, но сейчас чаще всего в акватории обоих морей. Это самолет дальнего радиолокационного обнаружения, такие как AWACS, есть у наших партнеров НАТО. Его задача и состоит в том, чтобы обнаруживать", - сказал он.

Игнат объяснил, что самолет А-50 высоко поднимается в небо, чтобы обнаружить воздушные цели. Спикер не смог подтвердить информацию об использовании А-50 с системами С-400.

"Не знаю, как можно его там с С-400... Это командный пункт, пункт управления в воздухе, обеспечивающий информацией российские войска, российские подразделения. Он это уже делает с первых дней войны", - добавил Игнат.

Что этому предшествовало

Аналитики британской разведки сообщили, что российская армия якобы впервые использовала A-50 для обнаружения целей над Украиной для своего зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия C-400.

По данным Британии, оккупанты дополняют основную миссию самолета А-50 на фоне того, что Украина может скоро получить современные истребители от Запада.

Напомним, украинские пилоты уже проходят обучение на американских самолетах F-16. Ранее ряд стран согласились передать Украине многоцелевые самолеты F-16. В частности, известно, что ВСУ получат не менее 60 единиц.

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