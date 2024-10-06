Бразилия в шестой раз победила на ЧМ по футзалу

Сборная Бразилии в решающем матче за "золото" футзального Мундиаля одолела своего наиболее принципиального соперника – Аргентину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат мира-2024, финал

Бразилия – Аргентина – 2:1

Голы: Феррао, 5:47, Рафаэл, 12:34 – Роса, 38:01

Бразилия очень эффективно провела первый тайм. Несмотря на общее преимущество Аргентины, забивали именно бразильцы.

Они открыли счет на шестой минуте: Марсенио отдал передачу на дальнюю штангу, где ее замкнул Феррао. А на 13-й удвоили преимущество. Марсел начал атаку, протянув мяч через всю площадку, затем сместился в центр и отдал передачу на Валерио. Тот пробил, но мяч залетел в ворота рикошетом от Рафаэла, на которого и записали гол.

Во втором тайме Аргентина увеличила давление у ворот соперника. По статистике за 30 минут матча аргентинцы нанесли 17 ударов в створ ворот против 10 – у Бразилии. Однако, такое существенное преимущество они не смогли реализовать.

На 13-й минуте второго тайма аргентинцы впервые заменили вратаря полевым игроком и затем делали это при любом удобном случае. Несколько раз они чуть не пропустили в третий раз. Но все же своего добились. За две минуты до конца Роса сквитал один гол.

Последние две минуты прошли в безумных атаках сборной Аргентины. Футболисты команды буквально поливали ударами ворота соперников. Впрочем, Бразилия устояла.

Таким образом, сборная Бразилии в шестой раз выиграла футзальный Мундиаль (сделала это впервые с 2012 года). Это абсолютный рекорд. Чемпионаты мира проходят с 1989 года. Турнир в Узбекистане – юбилейный, 10-й. За это время кроме бразильцев "золото" получали только Испания (дважды), Аргентина и Португалия.

Аргентинцы свой титул завоевали в 2016-м. А "серебро" турнира этого года стало вторым в копилке команды.