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Бразилия отказалась заправлять самолет Лаврова из-за риска санкций

Бразилия, Четверг 22 февраля 2024 21:24
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Бразилия отказалась заправлять самолет Лаврова из-за риска санкций Архивное фото: глава МИД России Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Самолет главы МИД России Сергея Лаврова отказались заправлять в Бразилии из-за риска попасть под вторичные санкции США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aero telegraph и российскую службу "Радио Свобода".

Речь идет о компании Vibra Energia.

Сначала правительство Бразилии предложило самолету из Бразилиа сделать еще одну остановку в Рио-де-Жанейро, прежде чем отправиться в Россию. Но Кремль отказался.

Затем Лаврову решили предложить лететь самолетом, который доставит министра иностранных дел Бразилии Мауро Виейру обратно в Бразилиа.

Сам Лавров публично не признал такой проблемы, однако заявил, что в Бразилии "практически нет компаний, которые заправляют самолеты и которые не принадлежат западным корпорациям".

Саммит G20 в Бразилии

Лавров прибыл на саммит G20 в Рио-де-Жанейро. На самой встрече западные министры иностранных дел осудили Россию за вторжение в Украину.

"Россия должна заплатить за свою агрессию", - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на закрытом заседании, сообщил его офис.

Норвежский министр Эспен Барт Эйде заявил журналистам, что Лавров спокойно ответил на замечание Кэмерона "набором альтернативных фактов" относительно событий в Украине.

"Мы должны поддерживать Украину до тех пор, пока она не станет свободной и независимой суверенной страной без другой армии на своей земле", - сказал министр иностранных дел Норвегии, выступая на встрече.

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Российская Федерация Бразилия Лавров
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