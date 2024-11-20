Бразилия расписала ничью с Уругваем, Аргентина дожала Перу в квалификации к ЧМ-2026

Национальные команды Эквадора, Аргентины и Чили одержали победы в 12-м туре отбора к чемпионату мира 2026 года.

ЧМ-2026, квалификация, Южная Америка

Боливия – Парагвай – 2:2

Голы: Вака, 15, Мигелито, 80 (пенальти) – Альмирон, 71, Энкисо, 90+1

Колумбия – Эквадор – 0:1

Гол: Валенсия, 7

Удаление: Инкапье, 34 (Э, прямая красная карточка)

Аргентина – Перу – 1:0

Гол: Лаут. Мартинес, 55

Чили – Венесуэла – 4:2

Голы: Варгас, 20, Ринкон, 29 (автогол), Сепеда, 38, 47 – Саварино, 13, Р. Мартинес, 22

Бразилия – Уругвай – 1:1

Голы: Жерсон, 62 – Вальверде, 55

Быстрый гол в ворота сборной Колумбии оформили эквадорцы. На 7-й минуте Валенсия увенчал точным ударом сольный проход из центра поля. Еще в первом тайме лидеры в счете оказались вдесятером. Инкапье вынужден был фолом последней надежды ликвидировать опасность после выхода голкипера из ворот. Впрочем, Эквадор даже в меньшинстве сумел удержать победный счет и догнал соперников по очкам.

Аргентинцы со старта противостояния с Перу завладели инициативой. В первом тайме "альбиселесте" полностью переиграли гостей по количеству ударов (7:0), но мяч упорно обходил ворота Гальесе. Единственный гол команде Лионеля Скалони удалось оформить уже во второй половине. Месси собрал на себя внимание обороны в штрафной и отдал на Лаутаро Мартинеса, а тот классным ударом через себя отправил мяч в угол.

После перерыва главные события развернулись и в бразильском Сальвадоре. Сборная Уругвая открыла счет на 55-й минуте – Вальверде получил мяч на расстоянии 20 м и классно уложил под штангу из полукруга штрафной. Пентакампеоны забили в ответ еще эффектнее. Это Жерсон классно поймал мяч и с лета пробил Рочета. Вырвать победу ни "селесао", ни подопечные Марсело Бьелсы не сумели.

Сборная Аргентины укрепила лидерство в группе (25 очков). Второй идет уругвайская команда (20 пунктов). Далее расположились Эквадор, Колумбия (по 19 очков), Бразилия (18) и Парагвай (17). Следующий тур квалификации состоится в марте 2025 года.