Бразилия расписала ничью с Уругваем, Аргентина дожала Перу в квалификации к ЧМ-2026
Национальные команды Эквадора, Аргентины и Чили одержали победы в 12-м туре отбора к чемпионату мира 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.
ЧМ-2026, квалификация, Южная Америка
Боливия – Парагвай – 2:2
Голы: Вака, 15, Мигелито, 80 (пенальти) – Альмирон, 71, Энкисо, 90+1
Колумбия – Эквадор – 0:1
Гол: Валенсия, 7
Удаление: Инкапье, 34 (Э, прямая красная карточка)
Аргентина – Перу – 1:0
Гол: Лаут. Мартинес, 55
Чили – Венесуэла – 4:2
Голы: Варгас, 20, Ринкон, 29 (автогол), Сепеда, 38, 47 – Саварино, 13, Р. Мартинес, 22
Бразилия – Уругвай – 1:1
Голы: Жерсон, 62 – Вальверде, 55
Быстрый гол в ворота сборной Колумбии оформили эквадорцы. На 7-й минуте Валенсия увенчал точным ударом сольный проход из центра поля. Еще в первом тайме лидеры в счете оказались вдесятером. Инкапье вынужден был фолом последней надежды ликвидировать опасность после выхода голкипера из ворот. Впрочем, Эквадор даже в меньшинстве сумел удержать победный счет и догнал соперников по очкам.
Аргентинцы со старта противостояния с Перу завладели инициативой. В первом тайме "альбиселесте" полностью переиграли гостей по количеству ударов (7:0), но мяч упорно обходил ворота Гальесе. Единственный гол команде Лионеля Скалони удалось оформить уже во второй половине. Месси собрал на себя внимание обороны в штрафной и отдал на Лаутаро Мартинеса, а тот классным ударом через себя отправил мяч в угол.
После перерыва главные события развернулись и в бразильском Сальвадоре. Сборная Уругвая открыла счет на 55-й минуте – Вальверде получил мяч на расстоянии 20 м и классно уложил под штангу из полукруга штрафной. Пентакампеоны забили в ответ еще эффектнее. Это Жерсон классно поймал мяч и с лета пробил Рочета. Вырвать победу ни "селесао", ни подопечные Марсело Бьелсы не сумели.
Сборная Аргентины укрепила лидерство в группе (25 очков). Второй идет уругвайская команда (20 пунктов). Далее расположились Эквадор, Колумбия (по 19 очков), Бразилия (18) и Парагвай (17). Следующий тур квалификации состоится в марте 2025 года.
К слову, накануне сборная Украины обыграла Албанию в группе Лиги наций.
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