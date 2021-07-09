Бразилія реєструє рекордний рівень смертності і найменшу кількість народжених

Бразилія зареєструвала найбільшу кількість смертей з початку збору перших даних про це у 2003 році. Водночас зафіксували найменшу кількість народжених за перші шість місяців 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними Міністерства охорони здоров’я, Бразилія займає друге місце у світі за кількістю загиблих від COVID-19 після Сполучених Штатів.

Опитування Національної асоціації реєстраторів (Arpen-Brasil) показало, що органи реєстрації актів цивільного стану в Бразилії зафіксували 956 534 смертей з січня по червень, що на 67% перевищує середній показник в історії та на 37% більше у першій половині минулого року.

Також нотаріальні контори за перші шість місяців року зареєстрували 1 325 394 народжених дітей, що є найнижчим показником за будь-який період січня-червня з моменту початку ряду даних у 2003 році.

"Різниця між народженнями та смертностями, яка завжди становила в середньому на 901 594 більше народжених, в 2021 році скоротилася до 368 860, що означає 59,1% зниження від середнього показника в історії", - йдеться у повідомленні.