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Бразилия дожала Чили, Аргентина потеряла очки с Венесуэлой в отборе к ЧМ-2026

Пятница 11 октября 2024 11:26
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Бразилия дожала Чили, Аргентина потеряла очки с Венесуэлой в отборе к ЧМ-2026 Фото: Чемпионы мира с венесуэльцами имели непростые погодные условия (facebook.com/AFASeleccionArgentina)
Автор: Антон Федорцив

Девятый тур квалификации к чемпионату мира 2026 года в Южной Америке оказался непростым для фаворитов. Национальная команда Бразилии одержала тяжелую победу, сборная Аргентины расписала ничью, а Колумбия вообще потерпела поражение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

ЧМ-2026, квалификация, Южная Америка

Боливия – Колумбия – 1:0

Гол: Мигелито, 58

Удаление: Куэльяр, 20 (Б, прямая красная карточка)

Венесуэла – Аргентина – 1:1

Голы: Рондон, 65 – Отаменди, 13

Эквадор – Парагвай – 0:0

Чили – Бразилия – 1:2

Голы: Варгас, 2 – да Круз, 45+1, Луиз Энрике, 89

Сборная Боливии одержала четвертую победу в последних пяти матчах. В этот раз "зеленые" на собственном поле обыграли мощную Колумбию, проведя 70+ минут в меньшинстве. Единственный мяч подопечные Оскара Вильегаса оформили во втором тайме. Это Мигелито получил мяч на правом фланге, сместился в центр, прошел двух защитников и от полукруга штрафной мощно пробил в дальнюю девятку – 1:0 в итоге.

"Альбиселесте" неплохо начали в Матурине, забив венесуэльцам на 13-й минуте. Несогласованностью действий вратаря и обороны во время стандарта воспользовался ветеран Отаменди. Отыгрались "красно-винные" во втором тайме. Опытный форвард Рондон головой эффектно замкнул навес Сотейдо с левого фланга атаки сборной Венесуэлы.

Волевую победу отпраздновали бразильцы. Сборная Чили повела уже на 2-й минуте – Варгас по классной траектории головой отправил мяч за спину Эдерсона после подачи Лойолы. Пентакампеоны мира забили по голу под занавес первого и второго таймов. В первом случае Савио навесил с правого фланга, а да Круз головой результативно замкнул. А во втором эпизоде Луиз Энрике технично уложил в угол после смещения с фланга.

Аргентина осталась лидером квалификационной группы (19 очков). Далее расположились Колумбия (16 пунктов), Уругвай (15) и Бразилия (13). Сборные Эквадора и Боливии имеют по 12 очков. Закрывать тур в ночь на субботу будут Перу и уругвайская сборная.

К слову, ранее Англия потерпела поражение от сборной Греции в Лиге наций.

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ЧМ 2026 Сборная Аргентины
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