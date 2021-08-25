Бразилія щепитиме додатковою дозою людей старше 70 років та з ослабленим імунітетом
Бразилія прийняла рішення розпочати використовувати бустерні дози для людей старше 70 років й тих, хто має ослаблений імунітет. В рамках ревакцинації використовуватимуть препарати AstraZeneca, Johnson & Johnson або Pfizer.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У вівторок міністр МОЗ Бразилії заявив, що бустерні дози препарату Pfizer колотимуть лише людям старше 80 років.
Відзначимо, що швидке поширення штаму "Дельта" та дослідження щодо пониження ефективності вакцин й надалі спонукає більшість країн запроваджувати використання додаткових доз.
Препарат Sinovac Coronavac, який раніше в Бразилії використовували для щеплення літніх людей - не потрапив до вищезгаданого списку препаратів.
Зазначається, що люди з вразливою імунною системою матимуть змогу отримати наступну дозу через 28 днів після другої. Особам старше 70 років ревакцинацію дозволили лише після шестимісячного інтервалу.