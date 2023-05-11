Безумие в пригороде Лондона. Любимый клуб Элтона Джона бьет кадровые рекорды

Новым главным тренером английского "Уотфорда" накануне стал французский специалист Валерьен Исмаэль. Он стал четвертым коучем команды с прошлого лета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Новый наставник "шершней" – 19-й специалист во главе команды в эпоху семьи Поццо. Итальянское семейство приобрело "Уотфорд" летом 2012 года и никак не угомонится с пертурбациями на тренерском мостике.

Подкаст The Second Tier даже метко пошутил относительно подхода боссов к выбору нового главного тренера команду – т. н. круговорота менеджеров. Молодого специалиста, стремящегося играть в атакующий футбол, впоследствии сменит сторонник защитной модели из-за рубежа, вместо которого дальше будет работать опытный англичанин. А потом – на новый круг.

Начали новые владельцы с революции, пригласив на должность главного тренера легенду "Челси" Джанфранко Дзолу. Соотечественник боссов в премьерном сезоне финишировал 3-м в Чемпионшипе, но проиграл финал плей-офф "Кристал Пэлас". А вот доработать хотя бы до Рождества итальянец не смог – Дзолу уволили за посредственные результаты 16 декабря.

Закончить сезон в середине таблицы смог Джузеппе Саннино. Он начал и следующий, но продержался в должности "аж" до 31 августа. В сентябре команду временно потренировал Оскар Гарсия, а еще неделю с "Уотфордом" поработал Билли Маккинли. В конце концов новым постоянным менеджером стал Славиша Йоканович.

Серб свою работу выполнил на "отлично". Команда завершила первенство на 2-й строчке и получила прямую путевку в Премьер-лигу. Но, о чудо, поработать с "шершнями" в элите Йокановичу было не суждено. Эксцентрическая семья Поццо не согласилась на контрактные требования балканца и указала на дверь, назначив перед сезоном Кике Санчеса Флореса.

Испанец финишировал на солидной 13-й позиции в АПЛ и, конечно, не остался в команде на следующую кампанию. Для боссов "Уотфорда" настал черед снова звать итальянца. Так тренером "шершней" стал Вальтер Маццарри. Почти столичная команда набрала 40 очков и снова удержалась в элите, а в конце сезона руководство в очередной раз приступило к поиску нового рулевого.

Сезон 2017/18 стал рубиконом. "Болезнь" семьи Поццо начала обостряться. Теперь один тренер вполне мог не проработать и сезон. В частности, в этой кампании отработали Марку Силва и Хави Грасия . Даже в такой ситуации итоговый результат получился неплохим – 14-е место в АПЛ.

Испанцу Грасии, однако, повезло. Он провел у руля "Уотфорда" весь следующий сезон (11-е место). Но терпение боссов "шершней" лопнуло уже в сентябре 2019-го. Вместо испанского тренера к вылету из элиты приложились старый знакомый Санчес Флорес, англичане Найджел Пирсон и Хэйден Маллинз (в роли и. о.).

Сербский специалист Владимир Ивич неплохо стартовал в Чемпионшипе – команда шла в первой тройке, но итальянским боссам не хватало зрелищности от подопечных балканца. Выход простой – испанец Сиско Муньос стал коучем перед Рождеством.

Пиренеец вывел команду в АПЛ и "заработал" на отставку в октябре. Спасать "Вотфорда" от прогнозируемого вылета на этот раз позвали двух ветеранов цеха – итальянца Клаудио Раньери и местного Роя Ходжсона. Оба поочередно не справились.

Сезон 2022/23 продолжил тенденцию. Начал его Роб Эдвардс, но покинул "Викаридж Роуд" в конце сентября. Реализовать задачу по возвращениею в Премьер-лигу позвали Славена Билича. Времени дали много – "целых" полгода и сменили на опытного местного специалиста Криса Уайлдера.

Назначение в "Уотфорд" для тренеров давно превратилось в "электрический стул" с механизмом отложенного действия. Намерений продавать "шершней" семья Поццо не выражала. Так что, пока букмекеры позволяют, можно заложиться, что Исмаэль в должности до конца следующего сезона не задержится...