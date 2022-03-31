Бійці "Азова" в Маріуполі за день знищили три танки противника
Підбита російська техніка (Фото: kanaldom.tv)
Окремий загін спеціального призначення "Азов" у запеклих міських боях у Маріуполі 30 березня знищив три танки російської армії. Також повідомляється про серйозні кадрові втрати противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram окремого загону спеціального призначення"Азов".
Крім трьох танків, бійці загону "Азов" завдали серйозної шкоди особовому складу ворожої піхоти, в тому числі спецназу ГРУ РФ. Повідомляється, що втрати окупантів за день склали 64 людини.
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