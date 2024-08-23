Боевой медик объявил голодовку из-за плохих условий в больнице. Омбудсмен отреагировал

Боевой медик 35 бригады морской пехоты Петр Конопля объявил о голодовке из-за неудовлетворительных условий пребывания в Одесской областной психиатрической больнице №2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Как рассказал Лубинец, во время мониторинга социальных сетей работники Офиса омбудсмена обнаружили видео, на котором боевой медик 35 бригады морской пехоты Петр Конопля объявил о голодовке из-за неудовлетворительных условий пребывания в Одесской областной психбольнице №2.

На видео парамедик рассказал, что пациентов кормят переваренной пищей, а в палатах на стенах плесень.

"Срочно, по моему указанию, представитель Уполномоченного в Одесской области Мария Попова вместе с работниками регионального представительства совершили целевое посещение Коммунального некоммерческого предприятия "Одесская областная психиатрическая больница №2" Одесского областного совета с целью проверки принадлежности условий пребывания военных во время осуществления лечения", - отметил омбудсмен.

По его словам, по результатам посещения информация подтвердилась.

"Условия, в которых находятся пациенты, включая военнослужащих, абсолютно неудовлетворительны и не соответствуют установленным стандартам", - подчеркнул Лубинец.

Кроме того, выяснилось, что медицинское учреждение находится на завершающем этапе реорганизации и присоединяется к КНП "Одесский областной центр психического здоровья".

"Учитывая выявленные нарушения прав пациентов, срочно были направлены письма с рекомендациями для органов государственной власти относительно необходимых мер по их устранению", - добавил омбудсмен.

Также, по его словам, на основе информации полученной от областной военной администрации и Департамента здравоохранения, в ближайшее время будут приняты соответствующие управленческие решения, в частности, возможно привлечение к административной ответственности лиц, ответственных за питание, а также рассмотрение вопроса о перезаключении договоров с другим поставщиком.