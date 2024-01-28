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У боевиков ХАМАСа есть два варианта: сдаться или быть убитым, - Галлант

Воскресенье 28 января 2024 21:01
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У боевиков ХАМАСа есть два варианта: сдаться или быть убитым, - Галлант Фото: министр обороны Израиля Йоав Галлант (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Пока лидеры ХАМАСа в Катаре наслаждаются жизнью, полной роскоши, командиры террористической группировки на местах в Газе гибнут и сдаются в плен тысячами.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Каждый, кто находится на месте, прекрасно знает, что происходит - сотни террористов сдаются, тысячи убиты, оружие уничтожено, террористы сдаются сегодня, вчера - над землей и под землей, не очевидные вещи", - заявил он.

Министр подчеркнул, что эту войну нельзя закончить в баллах, только нокаутом.

"Мы должны ликвидировать ХАМАС, если мы хотим жить в этом месте, мы должны знать, что каждый террорист в радиусе сотен километров от Израиля против акта такого рода, который был совершен, есть только один результат - это ликвидация военного и правительственного потенциала ХАМАСа", - добавил он.

Галлант заявил, что в конце концов результат войны будет совершенно очевиден.

"Разница между террористом в северной части сектора Газа, в Бейт-Лахии, или в Бейт-Хануне, или в Шджайе, и террористом на юге - это только то, что ЦАХАЛ будет делать, и никто не сможет ему помочь. Если ЦАХАЛ будет действовать, батальон развалится и веревка будет уничтожена. И у него есть два варианта - либо он сдастся, либо он закончит это смертью, третьего варианта нет. Таким образом, это миссия ЦАХАЛ, это способность ЦАХАЛ", - подчеркнул он.

Война Израиля с палестинской группировкой ХАМАС

7 октября 2023 года боевики ХАМАС начали военную атаку на территорию Израиля из Сектора Газа. За первые несколько дней радикальные исламисты убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек.

В конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в Секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение оперативных и правительственных возможностей ХАМАСа, а также освобождение заложников.

22 января Силы обороны Израиля начали новое крупное наступление на западную часть Хан-Юнис на юге Сектора Газа. Операция сопровождается масштабными боевыми действиями.

24 января Израиль и ХАМАС достигли предварительного соглашения о прекращении огня на месяц и нового соглашения для освобождения заложников.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль прекратить наносить дополнительный ущерб гражданскому населению в регионе боевых действий.

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Израиль Сектор Газа ХАМАС
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