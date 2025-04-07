Боевая ничья в споре за ЛЧ: конкурент Довбика спасает "Рому" от поражения

Артем Довбик не смог отличиться в третьем подряд матче Серии А за "Рому". Соперники из туринского "Ювентуса" выключили украинского форварда из игры. А сам поединок завершился боевой ничьей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи .

Серия А, 31-й тур

"Рома" - "Ювентус" - 1:1

Голы: Шомуродов, 49 - Локателли, 40

Оба клуба имеют общую цель - попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона. До очного противостояния "Рома" была ближайшим преследователем своего сегодняшнего соперника. Команда Клаудио Раньери с 52-мя баллами шла шестой, "Ювентус", который имел 55 очков - пятым.

Игра получилась интересной, боевой и, по большому счету - равной. В первом тайме немного лучше выглядел "Ювентус". Римляне, отдав старт поединка, стали более решительно действовать ближе к середине игрового отрезка. Впрочем, это не помешало "Роме" создать несколько опасных моментов. Как, собственно, и туринцам.

Гости были немного настойчивее и сумели отличиться. На 40-й минуте автором гола стал капитан туринцев Локателли, красиво поймавший мяч с отскоком от газона и направивший его точно в дальний угол ворот. Голкипер хозяев Свилар был бессилен.

Второй тайм остался за "Ромой". В самом начале римляне сумели сравнять счет усилиями Шомуродова, который вышел на замену после перерыва. После успеха хозяева некоторое время еще давили, но довести дело до второго мяча не смогли. Под конец матча соперники уже действовали слишком прагматично, больше с оглядкой на счет, который, похоже, устроил и тех, и других.

Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе "волков" и провел на поле 85 минут. Единственный удар в створ ворот он нанес на 60-й минуте. Получив мяч на половине поля соперников, украинский форвард имел несколько вариантов развития атаки. Но выбрал не лучший: пробил с линии штрафной прямо по центру ворот. Мяч стал легкой добычей вратаря "Юве" Ди Грегорио.

После этого матча "Рома" с 53-мя очками опустилась на седьмую строчку в таблице, пропустив вперед земляков из "Лацио". От зоны Лиги чемпионов "волков" отделяют 3 пункта.

Эльдор Шомуродов и Артем Довбик (фото: x.com/OfficialASRoma)