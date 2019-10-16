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Бойко: спекуляції навколо відведення військ на Донбасі можуть нашкодити мирному процесу

Новини » Політика    16.10.2019 - 18:21
Бойко: спекуляції навколо відведення військ на Донбасі можуть нашкодити мирному процесу
Фото: Юрій Бойко (прес-служба)

Бойко прокоментував ситуацію навколо розведення військ в районі Петровського і Золотого

Сьогодні навколо розведення військ в районі Петровського і Золотого, яке повинне було початися ще 7 жовтня, існує дуже багато спекуляцій, що може нашкодити мирному процесу. Про це заявив співголова фракції "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко під час спілкування з журналістами у Верховній раді в середу, 16 жовтня.

"Ми втратили 7% території. Ми хочемо її повернути? Хочемо. Ми виступаємо за те, щоб був компроміс і мирний процес повернення територій і людей. А ті, хто висувають ультиматуми, йдуть шляхом блокування цього процесу. Ми категорично проти цього. Більшість українців хочуть припинення війни, хочуть повернути територій і людей в країну. І ми відстоюємо цю позицію. Це була наша ініціатива запросити до Верховної Ради начальника Генерального штабу, спікер сказав, що це буде міністр оборони. Добре, нехай це буде міністр оборони. Хтось повинен прийти і чітко сказати: ми розводимо війська ось таким чином, це так буде проходити, наші війська не залишаться у полі, вони будуть у повному порядку, і ми рухаємося мирним шляхом", – зазначив Бойко.

Він ще раз підкреслив, що сьогодні навколо процесу розведення військ в Донбасі існує дуже багато політичних спекуляцій.

"Дуже багато політиків, які залишилися поза парламентом, спекулюють на цьому, розповідають різні "страшилки" – що 30 міст залишаються без контролю України, збільшується неконтрольована територія. Начальник Генерального штабу або міністр оборони, якщо він знає, що повинен розповісти, як буде проводитися розведення військ. Це важливо почути і суспільству, і депутатам", – резюмував Бойко.

У п'ятницю, 18 жовтня, на Годину запитань до уряду запрошені міністр оборони, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища і міністр закордонних справ.

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