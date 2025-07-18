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Бои в Донецкой области и уничтожение вражеских ДРГ: Сырский доложил Зеленскому о фронте

Пятница 18 июля 2025 19:50
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Бои в Донецкой области и уничтожение вражеских ДРГ: Сырский доложил Зеленскому о фронте Архивное фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте. Обсудили, в частности, защиту на Покровском направлении и уничтожение российских ДРГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Доклад главкома Александра Сырского. Фронт, прежде всего защита на Покровском и других направлениях в Донецкой области. Именно в Донецкой области сконцентрировано больше всего усилий оккупанта. Я благодарю все наши подразделения за стойкость", - рассказал Зеленский.

Президент отметил за бои именно на Покровском направлении воинов Сил специальных операций и 59-й штурмовой бригады Сил беспилотных систем. За бои на Новопавловском направлении - воинов 5-й штурмовой бригады и 225-го отдельного штурмового полка.

"Каждая российская попытка прорываться вперед должна получать надлежащий огневой ответ украинских сил. В частности, уничтожаем российские диверсионные группы, которые пытаются продвигаться и заходить в украинские города и села. Ни у одной такой российской ДРГ шансов на выживание не будет", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что сегодня Сырский и министр обороны Денис Шмыгаль уже обсуждали, какие силы и средства необходимы для более результативного уничтожения оккупанта и более ощутимых украинских дальнобойных ударов.

По словам президента, украинские войска будут максимально обеспечены.

"Непростой остается ситуация в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Российская армия продолжает издеваться над нашими людьми на Херсонщине и Николаевщине, атакуя гражданских различными типами дронов. Будем отвечать им ощутимо. Спасибо всем, кто обеспечивает Украине необходимые боевые результаты!", - добавил глава государства.

Шмыгаль провел встречу с главкомом и начальником Генштаба ВСУ

Напомним, новоназначенный министр обороны Украины Денис Шмыгаль сегодня, 18 июля, провел первую встречу с главнокомандующим Вооруженных сил генералом Александром Сырским и начальником Генерального штаба генерал-майором Андреем Гнатовым.

Обсудили ситуацию на фронте, увеличение оборонной самостоятельности нашего государства и потребности военных.

Шмыгаль отметил, что командование ВСУ и Министерство обороны будут вместе работать для выполнения поставленных задач и усиления обороноспособности страны.

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Владимир Зеленский Донецкая область ДРГ Покровск Война в Украине Александр Сырский
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