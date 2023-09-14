Боятся за поддержку Путина. Кремль приказал СМИ не вспоминать вторую волну мобилизации

Кремль направил "настоятельную просьбу" СМИ не освещать слухи о второй волне мобилизации. Боится, что это может повлиять на рейтинги диктатора Владимира Путина накануне президентских выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meduza .

По словам сотрудников провластных изданий, пропагандистов попросили не публиковать даже официальные опровержения слухов о второй волне мобилизации.

Также просьба администрации диктатора касается заявлений главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, который уже ранее "опровергал" приказ о мобилизации накануне ее начала.

"Вместо новостей с комментариями о возможной мобилизации в Кремле предложили пропагандистам сделать упор на публикации о наборе контрактников, который якобы идет очень успешно", - пишет издание добавив, что некоторые СМИ, могут проигнорировать рекомендацию администрации Путина, если имеют "хорошие отношения" с кремлевскими кураторами.

Как отметил близкий к администрации диктатора источник, рекомендация была направлена из-за того, что упоминание о мобилизации "очень тревожит общество", что не нужно Кремлю накануне президентских выборов 2024 года.

"Она влияет на настроения людей, у части из них она может перерасти в протестные настроения. Такие будут голосовать против (Путина, - ред.) или не пойдут на выборы", - отметил источник.

В частности источник добавил, что "тревожность" противоречит задачам политического блока Путина, которое планирует обеспечить диктатору рекордные показатели на выборах.

Мобилизация в России

Как рассказывал представитель ГУР Вадим Скибицкий, Кремль продолжает скрытую мобилизацию. В текущем году страна-террорист призвала от 90 до 100 тысяч россиян для пополнения потерь и создания новых соединений.

"Объявят ли они снова открытую мобилизацию вроде той, которая была прошлой осенью? Видимо, что нет. Сейчас они проведут эти выборы, дальше начнут готовиться к выборам президента 17 марта 2024 года. Никто не захочет так рисковать накануне кампании, объявив мобилизацию", - добавил Скибицкий.