Не бояться коронавірусу близько 40% українців

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Українці більше хвилюються за своїх близьких, ніж за самих себе

У середині листопада 2020 року 41% українців не бояться заразитися коронавірусною інфекцією. У порівнянні з кінцем березня це число не змінилося.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Водночас українці значно більше хвилюються за своїх близьких - 87% бояться, що родичі захворіють COVID-19. У порівнянні з кінцем березня змін майже не сталося.

За даними опитування, 41% респондентів оцінили свій емоційний стан за останній тиждень як спокійне, 29% - як напружений. У порівнянні з березнем показники напруженості дещо зросли. Високий рівень тривожності фіксується серед жінок, літніх людей, а також тих, хто частіше відстежують новини про коронавірус і бояться захворіти.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 15-17 листопада 2020 року серед 3000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження - не більше 1,8%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців незадоволені діями влади по боротьбі з коронавірусом. Діяльність президента Володимира Зеленського в цьому напрямку схвалюють 35%.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", думки українців щодо рішення уряду вести карантин вихідного дня розділилися порівну. Половина опитаних (49%) підтримують, стільки ж проти.