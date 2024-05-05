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"Бостон" в овертайме выиграл победу над "Торонто" в серии первого раунда Кубка Стэнли

Бостон, Воскресенье 05 мая 2024 11:29
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"Бостон" в овертайме выиграл победу над "Торонто" в серии первого раунда Кубка Стэнли Фото: "Брюинз" одержали драматическую победу дома (twitter.com/NHLBruins)
Автор: Антон Федорцив

"Бостон Брюинз" выиграли решающий матч серии против "Торонто Мейпл Лифс" в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Кубок Стэнли, 1-й раунд

"Бостон" – "Торонто" – 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0); серия – 4:3

Напряженная встреча в штате Массачусетс обернулась двумя безголевыми периодами. Лишь в середине финальной 20-минутки счет открыли "Мейпл Лифс". Это Нюландер в затяжной атаке "Торонто" в касание реализовал момент после передачи Мэттьюза.

Радовались гости, однако, недолго. Фактически "Брюинз" сравняли счет в следующей же атаке. "Бостон" устроил настоящий штурм владений Самсонова. В конце концов Линдхольм бросил из левой зоны в ближний угол, а вратарь не успел закрыть щель для шайбы.

Развить успех до конца периода ни одна из команд не смогла. Итак, пришлось играть овертайм. Там "Брюинз" воспользовались голевой возможностью 114 секунд спустя. Пастрняк среагировал на рикошет от борта и обыграл голкипера в ближнем бою – 2:1 в итоге.

В следующем раунде "Бостон" встретится с "Флоридой". "Пантерз" в первом раунде легко разобрались с "Тампой-Бэй (4:1). Первый поединок в серии запланирован на ночь на вторник, 7 мая.

К слову, ранее хоккейная сборная Украины выиграла Дивизион IB чемпионата мира-2024.

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