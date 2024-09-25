Боррель ответил, изменится ли помощь Украине от ЕС в случае избрания Трампа
Европейский союз будет продолжать оказывать помощь Украине в войне. При этом не в зависимости от избрания Дональда Трампа президентом США.
Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
"Я не знаю, что будет или не будет делать американская администрация. Пока позвольте мне сказать, что в настоящее время поддержка от Европейского Союза - военная, гражданская, экономическая, финансовая и гуманитарная - больше (помощи, - ред) от США. Более 100 млрд евро - это счет, который мы оплатили. Среди этого 45 млрд евро военной поддержки. Безусловно, это меньше, чем от США, но это тоже достаточно важная цифра", - заявил он.
По его словам, в начале войны разница между военными способностями России и Украины была невероятной и то, что Украина сопротивлялась, было своего рода чудом.
"В начале, помните, что мы предлагали Украине? Шлемы! Сейчас мы предлагаем F-16, и в этом есть определенная разница. Одно дело для меня очевидно: пока Украина будет сопротивляться, мы должны ее поддерживать. Иначе мы сделаем историческую ошибку", - подчеркнул Боррель.
Заявления Трампа об Украине
Президентские выборы в США состоятся в ноябре. На данный момент кандидатами на этот пост являются республиканец, бывший президент США Дональд Трамп и представительница демократов Камала Харрис.
Трамп отличился уже несколькими заявления о войне в Украине и помощи от США. В частности, недавно сообщалось, что в случае избрания Трампа президентом, предоставление Украине военной помощи от США будет, если Киев вступит в мирные переговоры с РФ.
Кроме того, как писало РБК-Украина, в случае возвращения в Белый дом, Трамп будет продвигать свое соглашение между Украиной и Россией.
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