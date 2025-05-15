В Бородянской громаде хотят изменить систему общественного транспорта: подробности

В Бородянской громаде планируют существенно обновить систему общественного транспорта. Речь идет об улучшении расписания его движения, формализации остановок согласно потребностям жителей, а также их увеличении, развитии инфраструктуры для велосипедного и пешеходного движения, расширении автобусных маршрутов на неохваченные населенные пункты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

Все это - часть программы комплексного восстановления Бородянской территориальной громады, представленной в апреле.

По ее словам, проекты в сфере транспорта занимают 10% приоритетных проектов по восстановлению громады, а их актуальность связана не только с ликвидацией последствий войны для громады, а и решением вопроса, который еще и до войны был достаточно актуальным.

Шуляк объяснила - общественный транспорт в пределах Бородянской громады обеспечивается как железнодорожным, так и автобусным сообщением, хотя эти варианты различаются по охвату и эффективности. Через громаду проходит железнодорожная линия Киев - Коростень, которая обеспечивает сообщение с 5 из 32 населенных пунктов.

Автобусное сообщение более доступно и охватывает большинство населенных пунктов громады. Однако существуют заметные пробелы в уровне охвата, особенно в населенных пунктах, расположенных на периферии и юго-западе громады.

"Эти села недостаточно обеспечены общественным транспортом, что вызывает ограниченный доступ жителей к базовым услугам и заставляет их пользоваться частным автотранспортом или другими менее удобными видами транспорта", - пояснила Шуляк.

Она подчеркнула - несмотря на наличие этих видов общественного транспорта, несколько проблем препятствуют их эффективности. Одной из важных проблем является неоптимальное расписание движения общественного транспорта.

Нынешние расписания движения не отвечают потребностям всех жителей, особенно тех, кто полагается на общественный транспорт для ежедневных поездок или доступа к жизненно важным услугам. Кроме того, община испытывает трудности из-за недостаточного количества автобусных остановок.

"Отсутствие остановок препятствует доступу жителей, особенно тех, кто проживает в более отдаленных или менее густонаселенных населенных пунктах, к автобусному и железнодорожному сообщению. Оно еще больше усложняет проблемы и без того ограниченной сети автобусных перевозок, снижая ее общую доступность и эффективность. Более того, инфраструктура имеющихся остановок общественного транспорта неудовлетворительная", - пояснила Шуляк.

Так, многие остановки плохо оборудованы и не имеют инклюзивных элементов, что делает их недоступными для людей с инвалидностью и менее удобными для широкой общественности.

Другой критической проблемой, влияющей на общественный автобусный транспорт, которую выделяет местная власть, является плохое состояние дорог. Ухудшение инфраструктуры на этих территориях непосредственно влияет на доступность и надежность автобусных перевозок. В некоторых населенных пунктах дороги находятся в настолько плохом состоянии, что автобусные маршруты не могут эффективно работать, и это приводит к полному отсутствию услуг.

"Еще одна проблема - крайне неудовлетворительная инфраструктура для велосипедного и пешеходного движения, не хватает выделенных полос, пешеходных дорожек, уличного освещения и безопасных парковок. Частые подтопления дорог препятствуют использованию экологически чистых методов передвижения, что приводит к увеличению зависимости от автотранспорта, пробок и загрязнения окружающей среды", - отметила Елена Шуляк.

Она указала, что в программе своего комплексного восстановления местные власти Бородянской громады предусмотрели целый комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию системы общественного транспорта. Речь идет, в частности, о шагах, которые помогут:

Улучшить состояние дорог с учетом тротуаров, велосипедных дорожек, освещения, безопасности и доступности переходов;

Расширить автобусные маршруты на неохваченные населенные пункты, увеличивая частоту автобусных рейсов в населенные пункты с недостаточным обслуживанием;

Увеличить частоту движения автобусов в отдаленные села;

Обновить подвижной состав для улучшения комфорта, безопасности и использования чистой энергии;

Способствовать немоторизованному сообщению через обновление велосипедных дорожек и пешеходных тротуаров;

Пересмотреть расположение автобусных остановок и модернизировать дизайн остановок общественного транспорта для повышения привлекательности пользования общественным транспортом и его доступности;

Увеличить доступность парковки автотранспорта и велосипедов возле железнодорожных станций.

Формализовать автобусные остановки там, где это необходимо;

Модернизировать инфраструктуру имеющихся автобусных остановок в громаде, в частности, обеспечить на низ защиту от непогоды и безбарьерность;

Обеспечить возле ключевых объектов общины зарядная станция для электромобилей;

Оснастить дороги болардами со светоотражателями;

Шуляк также указала, что в громаде планируют развивать мультимодальное транспортное сообщение, что позволит создать более инклюзивную, доступную и эффективную транспортную сеть, которая поддерживает экономическое и социальное развитие громады, одновременно уменьшая ее влияние на окружающую среду.

Речь идет, в частности, о создании двух мультимодальных транспортных хабов в Бородянке и Загальцах для бесперебойных мультимодальных пересадок, интегрируя сети автобусов, электропоездов и велосипедов, чтобы обеспечить более эффективные и взаимосвязанные транспортные решения.

"Например, создание мультимодального транспортного хаба в Бородянке покроет сразу несколько потребностей. Улучшит условия пересадки между автобусной остановкой и вокзалом, в частности по укрытию и доступности, позволит увеличить количество мест для парковки велосипедов и оптимизировать транспортную схему и увеличить количество мест для парковки автомобилей", - отметила Шуляк.

Напомним, в Бородянской общине планируют развивать многофункциональные застройки, которые будут объединять жилые, коммерческие и рекреационные пространства, а также превращать пустые здания в общественные центры, центры профессиональной подготовки и другие центры социальных услуг.

Кроме этого, планируется определить территории для уплотнения и заселения. Речь идет сразу о нескольких селах - Загальцы, Новая Буда, Дружная, Пилиповичи.