ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У "Борисполі" виявили понад 10 тонн контрабандних цигарок. Причетні митники

Новость на русском →
Бориспіль, П'ятниця 23 липня 2021 18:01
У "Борисполі" виявили понад 10 тонн контрабандних цигарок. Причетні митники Фото: СБУ викрила масштабну контрабанду в "Борисполі" (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

В аеропорту "Бориспіль" правоохоронці виявили та заблокували транснаціональний канал контрабанди цигарок в Євросоюз з країни Близького Сходу. В аеропорту вилучили понад 10 тонн контрабандних цигарок на понад 10 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

СБУ встановила, що до організації каналу контрабанди причетні декілька посадовців київської митниці.

"Учасники схеми планували нелегально переправляти з однієї з країн Близького Сходу до ЄС оптові партії тютюнових виробів з підробленими марками акцизного збору. Для приховування продукції, ділки вносили недостовірні відомості до митних декларацій", - розповіли в службі.

За даними СБУ, після переміщення контрабанди через держкордон зловмисники планували приховано переправляти її до ЄС поза пунктами пропуску. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом контрабанди та зловживання службовим становищем.

"Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності організаторів та учасників протиправної діяльності", - додали в спецслужбі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Борисполь контрабанда Служба безпеки України Государственная таможенная служба
NEWS
Шмигаль доручив розширити умови пільгової іпотеки та лізингу
Шмигаль доручив розширити умови пільгової іпотеки та лізингу
DAILY
В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"
Мілан Лєліч, Владислав Красінський В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"