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Долги на энергорынке создают риски при подготовке к следующей зиме, - эксперт

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Вторник 14 марта 2023 18:06
Долги на энергорынке создают риски при подготовке к следующей зиме, - эксперт Фото: долги на энергорынке создают риски при подготовке к следующей зиме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Решение проблем с долгами на энергорынке должно стать одним из главных приоритетов при подготовке к следующей зиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.

По его словам, риски при подготовке к следующему отопительному сезону, прежде всего, касаются финансов.

"На рынке электрической энергии очень большие долги существуют. В первую очередь, это долги на балансирующем рынке, они составляют 14 млрд гривен. Это текущие долги. Кроме того, большая задолженность возникла перед зеленой генерацией. Там текущие долги составляют около 18 млрд гривен, только за прошлый год", - сказал Омельченко.

Он подчеркнул, что решение проблем с долгами на энергорынке должно стать одной из основных задач при подготовке к зиме.

"А для этого нужно несколько изменять подходы к работе рынка электрической энергии", - подытожил Омельченко.

Напомним, ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус заявлял, что в Украине могут отменить ценовые ограничения на рынке электроэнергии.

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