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Долги "Энергоатома" создают финансовый кризис в энергетике, - эксперт

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Понедельник 07 августа 2023 16:08
Долги "Энергоатома" создают финансовый кризис в энергетике, - эксперт Фото: долги "Энергоатома" создают финансовый кризис в энергетике (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Ситуация с долгами государственного "Энергоатома" создает финансовый кризис в энергетике и мешает другим энергокомпаниям готовиться к следующему отопительному сезону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.

"Ситуация с долгами "Энергоатома" создает финансовый кризис на рынке электроэнергии, из-за чего у других компаний нет достаточного количества средств для подготовки к следующему отопительному сезону", - написал он.

Эксперт отметил, что правительство пересмотрело тариф на электроэнергию для населения, поскольку низкие тарифы приводили к тому, что в энергетике формировались взаимные долги между всеми участниками энергорынка.

Он добавил, что повышение тарифа должно было улучшить финансовое состояние "Энергоатома", которое вместе с "Укргидроэнерго" финансирует льготный тариф для населения.

Однако даже после двух месяцев действия новых тарифов задолженность "Энергоатома" перед "Гарантированным покупателем" и поставщиками электроэнергии составляет 27 млрд. грн. Из этой суммы около 19 млрд грн это средства, которые не получил системный оператор "Укрэнерго" по тарифу на передачу.

Эксперт добавил, что долги перед "Укрэнерго" в свою очередь приводят к формированию долгов перед "зеленой" генерацией, которая будет играть значительную роль в энергобезопасности отдельных регионов.

Напомним, оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" подал в суд на "Энергоатом" и пытается взыскать около 3 млрд грн задолженности.

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