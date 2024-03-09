Долг за газ могут насчитать, даже если в квартире никто не живет: как этого избежать

Долги за газ могут начисляться даже если в квартире или доме никто не проживает. Но этого можно избежать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что операторы газораспределительных сетей не могут установить, отсутствует ли владелец, или данные потребления просто не передают. В таком случае объемы будут начисляться согласно нормам действующего законодательства, то есть среднемесячному потреблению.

Чтобы избежать начисления долга, нужно ежемесячно передавать постоянные показания счетчика.

Также можно отправить письменное заявление оператору ГРС о факте временного не проживания. Для заявления необходимо добавить подтверждающие документы: справку ВПЛ или копию загранпаспорта с отметкой о пересечении границы.

Передавать показатели счетчика газа можно онлайн через:

личный кабинет - https://my.gas.ua/login ;

упрощенная процедура на сайте - https://gas.ua/ru/indicators ;

SMS-сообщение на номер - 4647;

чат-боты - https://chats.viber.com/naftogazpostach, https://t.me/GASUA_bot.

Тарифы на газ

В Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, но он не касается электроэнергии и холодной воды.

"Нафтогаз" занимает 98% рынка поставок газа для населения и продает газ по 7,96 гривны за кубометр.

Напомним, что поставщики газа обнародовали цены на газ для населения в 2024 году.