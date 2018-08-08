"Бордо" хоче орендувати центрального захисника "Динамо"

Новини Спорт 08.08.2018 - 18:00
Фото: Артем Шабанов (fcdynamo.kiev.ua)
Фото: Артем Шабанов (fcdynamo.kiev.ua)

Артем Шабанов цікавий французькому клубу

Захисник київського "Динамо" і збірної України Артем Шабанов потрапив в сферу інтересів французького "Бордо", повідомляє Mercato 365.

Деталі переговорів про перехід 26-річного центрбека поки не відомі.

Шабанов перейшов в "Динамо" з "Олімпіка" в зимове трансферне вікно як вільний агент і встиг провести 11 матчів за київський клуб.

У нинішньому сезоні в футболці "біло-синіх" захисник вийшов лише раз - в матчі проти "Ворскли" в 1 турі УПЛ (1: 0).

Нагадаємо, "Бордо" є суперником "Маріуполя" в 3 кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

"Вулверхемптон" спробує переконати Зінченко перейти в клуб "Динамо" оголосило про підписання бразильського півзахисника Буено
Теги:  Динамо,  трансферы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС