"Бордо" хоче орендувати центрального захисника "Динамо"

Артем Шабанов цікавий французькому клубу

Захисник київського "Динамо" і збірної України Артем Шабанов потрапив в сферу інтересів французького "Бордо", повідомляє Mercato 365.

Деталі переговорів про перехід 26-річного центрбека поки не відомі.

Les Girondins de Bordeaux souhaitent obtenir le prêt de Artem Shabanov jeune Ukrainien du Dynamo Kiev. #MercatoFCGB #Mercato pic.twitter.com/Iqv0bJo9z3 — Mercato 365 (@Mercato_365) August 8, 2018

Шабанов перейшов в "Динамо" з "Олімпіка" в зимове трансферне вікно як вільний агент і встиг провести 11 матчів за київський клуб.

У нинішньому сезоні в футболці "біло-синіх" захисник вийшов лише раз - в матчі проти "Ворскли" в 1 турі УПЛ (1: 0).

Нагадаємо, "Бордо" є суперником "Маріуполя" в 3 кваліфікаційному раунді Ліги Європи.