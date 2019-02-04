Голова "Відродження" назвав головні завдання для нової сесії парламенту

Фото: Віктор Бондар (vidrodzhennya.org.ua)

Насамперед "Відродження" виступає за розгляд проекту постанови про скасування "грабіжницьких" тарифів

Співголова депутатської групи "Партія "Відродження", народний депутат Віктор Бондар назвав основні напрямки роботи для нової, 10-ї сесії Верховної ради України. Про це він розповів під час виступу на Погоджувальній раді керівників фракцій та груп ВР, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

"Якщо на цьому тижні парламент визначає як ключове завдання зміни до Конституції щодо вступу України в ЄС і НАТО, то одночасно давайте поставимо на голосування ті питання, які є принциповими для українців. Насамперед проект постанови про скасування грабіжницьких тарифів, який підписали всі присутні тут лідери фракцій. Він передбачає також проведення аудиту на предмет економічної обґрунтованості розцінок на послуги ЖКГ. Це допоможе нарешті викорінити процвітаючу нині корупцію в газовій сфері і зупинити мародерство, коли з українців знімають величезні гроші за користування газом", – зазначив Бондар.

За його словами, парламентарії до виборів повинні ще прийняти зміни до Виборчого кодексу, зокрема, щодо можливості проведення парламентських виборів за відкритими списками, а також законопроекти про зняття депутатської недоторканності та скорочення парламенту до 250 осіб.

"І не менш важливе питання – це почати перегляд відносин між парламентом і урядом. Тому що далі так працювати не можна, коли замість серйозних реформ міністри пропонують нам перейти в своєму раціоні з чорної ікри на червону. Вдумайтеся, про це на повному серйозі пише міністр охорони здоров'я. Ми пропонуємо протягом найближчих пленарних тижнів заслухати звіт уряду за останні два роки роботи. Причому відзвітувати повинен кожен міністр, і по кожному треба прийняти рішення про його подальшу долю і майбутнє уряду в цілому", – запропонував Бондар.

Як відомо, проект постанови про проведення аудиту обґрунтованості цін і тарифів на житлово-комунальні послуги №4218 був розроблений і зареєстрований у парламенті народними депутатами групи "Партія "Відродження".