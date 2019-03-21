Бондар: держава повинна допомагати промисловості не тільки пільгами

Фото: Віктор Бондар на Запорізькому автомобільному заводі (vidrodzhennya.org.ua/)

Бондар відвідав Запорізький автомобільний завод

Сьогоднішній стан справ на Запорізькому автомобільному заводі – це зразок безгосподарності чинної влади. Про це заявив співголова депутатської групи "Партія "Відродження" Віктор Бондар під час візиту до Запоріжжя, повідомляє прес-служба політсили.

Політик відвідав взуттєву фабрику "МЗС", а також ПАТ "Запорізький автомобільний завод", де провів зустрічі з колективами підприємств.

Він нагадав, що раніше в обладнання та виробничі лінії ЗАЗу було інвестовано майже 400 млн доларів, однак сьогодні завод став не потрібним уряду.

"Держава повинна допомагати промисловості не тільки пільгами. Потрібно створювати економічні механізми стимулювання виробництва – преференції, систему держпідтримки, довгострокове низкопроцентное кредитування та інші. Так зробили сусідні з Україною країни, і в результаті виробництво автомобілів у них зросло, а у нас, на жаль, автопромисловість практично ліквідована", – констатував Бондар.

Він додав, що сьогодні ЗАЗ самостійно намагається знайти вихід із кризової ситуації і розвиває інші напрями – випуск автобусів, комплектуючих для автомобілів, різної непрофільної продукції.

Так, одним з найуспішніших проектів є автобусне виробництво. Оскільки український ринок оцінюється десь в 1 тисячу автобусів щорічно, на ЗАЗі освоюють європейський ринок: проходять сертифікацію в Угорщині та інших країнах. І, по суті, завод почав отримувати друге життя. Але все це без підтримки держави, зауважив лідер Партії "Відродження" і підкреслив, що сьогодні необхідна кардинальна зміна державної промислової політики.

"Економічна стратегія Партії "Відродження" дає шанс встати на ноги таких виробництв, як ЗАЗ. Вона розрахована на те, щоб підняти промисловість у всіх регіонах України, дати друге дихання найбільшим вітчизняним підприємствам. Щоб наша країна могла випускати власні локомотиви, трамваї, автобуси, нарощувати автомобільне виробництво у співпраці з світовими гігантами автомобілебудування. Але щоб такі виробники були зацікавлені прийти в Україну, держава має створювати умови", – сказав Бондар.

Голова правління ПАТ "ЗАЗ" Микола Євдокименко підтвердив, що зараз з боку держави йде пряма підтримка переважно імпорту автомобілів, у тому числі вживаних. А на українських виробників зростає податкове навантаження.

"Збільшили акцизи на легкові автомобілі, ввели акциз на вантажні автомобілі і автобуси, акцизний податок на майно. Підвищили в рази плату за землю промисловим підприємствам! Це з одного боку. А з іншого – всі країни світу борються за ринки, а ринок ми відкриваємо, причому в односторонньому порядку", – сказав Євдокименко.

На його думку, першим посилом державної підтримки має бути розвиток внутрішнього споживання, другим – підтримка експорту і обмеження імпорту. І це не буде порушенням міжнародних угод нашої держави.