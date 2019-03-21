ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бондар: держава повинна допомагати промисловості не тільки пільгами

Новини » Політика    21.03.2019 - 12:01
Бондар: держава повинна допомагати промисловості не тільки пільгами
Фото: Віктор Бондар на Запорізькому автомобільному заводі (vidrodzhennya.org.ua/)

Бондар відвідав Запорізький автомобільний завод

Сьогоднішній стан справ на Запорізькому автомобільному заводі – це зразок безгосподарності чинної влади. Про це заявив співголова депутатської групи "Партія "Відродження" Віктор Бондар під час візиту до Запоріжжя, повідомляє прес-служба політсили.

Політик відвідав взуттєву фабрику "МЗС", а також ПАТ "Запорізький автомобільний завод", де провів зустрічі з колективами підприємств.

Він нагадав, що раніше в обладнання та виробничі лінії ЗАЗу було інвестовано майже 400 млн доларів, однак сьогодні завод став не потрібним уряду.

"Держава повинна допомагати промисловості не тільки пільгами. Потрібно створювати економічні механізми стимулювання виробництва – преференції, систему держпідтримки, довгострокове низкопроцентное кредитування та інші. Так зробили сусідні з Україною країни, і в результаті виробництво автомобілів у них зросло, а у нас, на жаль, автопромисловість практично ліквідована", – констатував Бондар.

Він додав, що сьогодні ЗАЗ самостійно намагається знайти вихід із кризової ситуації і розвиває інші напрями – випуск автобусів, комплектуючих для автомобілів, різної непрофільної продукції.

Бондар: держава повинна допомагати промисловості не тільки пільгами

Так, одним з найуспішніших проектів є автобусне виробництво. Оскільки український ринок оцінюється десь в 1 тисячу автобусів щорічно, на ЗАЗі освоюють європейський ринок: проходять сертифікацію в Угорщині та інших країнах. І, по суті, завод почав отримувати друге життя. Але все це без підтримки держави, зауважив лідер Партії "Відродження" і підкреслив, що сьогодні необхідна кардинальна зміна державної промислової політики.

"Економічна стратегія Партії "Відродження" дає шанс встати на ноги таких виробництв, як ЗАЗ. Вона розрахована на те, щоб підняти промисловість у всіх регіонах України, дати друге дихання найбільшим вітчизняним підприємствам. Щоб наша країна могла випускати власні локомотиви, трамваї, автобуси, нарощувати автомобільне виробництво у співпраці з світовими гігантами автомобілебудування. Але щоб такі виробники були зацікавлені прийти в Україну, держава має створювати умови", – сказав Бондар.

Бондар: держава повинна допомагати промисловості не тільки пільгами

Голова правління ПАТ "ЗАЗ" Микола Євдокименко підтвердив, що зараз з боку держави йде пряма підтримка переважно імпорту автомобілів, у тому числі вживаних. А на українських виробників зростає податкове навантаження.

"Збільшили акцизи на легкові автомобілі, ввели акциз на вантажні автомобілі і автобуси, акцизний податок на майно. Підвищили в рази плату за землю промисловим підприємствам! Це з одного боку. А з іншого – всі країни світу борються за ринки, а ринок ми відкриваємо, причому в односторонньому порядку", – сказав Євдокименко.

На його думку, першим посилом державної підтримки має бути розвиток внутрішнього споживання, другим – підтримка експорту і обмеження імпорту. І це не буде порушенням міжнародних угод нашої держави.

Бондар закликав Кабмін відзвітувати про зростання витрат на діяльність в 12 разів Бондар: Кабмін хоче витратити 25 млн гривень з держбюджету на піар і рекламу
Новини України Виктор БондарьПартія Відродженняпромышленность
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся