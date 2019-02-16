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Болтон повідомив, що венесуельські генерали ведуть таємні переговори з опозицією

Новини » Політика    16.02.2019 - 07:43
Болтон повідомив, що венесуельські генерали ведуть таємні переговори з опозицією
Фото: Джон Болтон (з відкритих джерел)

Болтон повідомив про таємні переговори венесуельських генералів з опозицією

Помічник президента США з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що венесуельські генерали потай від Ніколаса Мадуро ведуть переговори з опозицією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Поки на бік опозиції перейшли кілька високопоставлених військових, в тому числі генерал ВПС. Як повідомляється, члени командування Збройних сил Венесуели проводять переговори з республіканською опозицією потай від Ніколаса Мадуро.

"Ключові політики і генерали, які підтримують Мадуро, ведуть постійні переговори з опозицією. Президент Мадуро не помічає цього, це відбувається неявно, однак вони ведуть переговори", - сказав Болтон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки (США) направлять ще одну партію гуманітарної допомоги Венесуелі.

Гумдопомога буде спрямована 16 лютого в колумбійське місто Кукута на кордоні з Венесуелою. У загальній складності США відправлять 250 тонн гуманітарної допомоги, яка включає в себе продуктові та гігієнічні набори.

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