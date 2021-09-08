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Більшість шкіл на Прикарпатті з 13 вересня перейдуть на дистанційне навчання

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Івано-Франківськ, Середа 08 вересня 2021 18:13
Більшість шкіл на Прикарпатті з 13 вересня перейдуть на дистанційне навчання Фото: в Івано-Франківській області не вакциновано персонал більшості шкіл (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Івано-Франківській області вакциновано 80% штату тільки в 15 навчальних закладах. З понеділка, 13 вересня, вони продовжать роботу у звичайному режимі. Решта шкіл регіону перейдуть на дистанційну форму навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Івано-Франківської обласної адміністрації Світлану Онищук.

"З Понеділка навчальні заклади переходять на дистанційну форму навчання, оскільки ключовою умовою для проведення звичайного режиму роботи (навчальних закладів - ред.) є вакцинація понад 80% педагогів", - сказала вона в ефірі телеканалу "Україна 24".

Голова ОДА додала, що на сьогодні в області провакциновано лише 29% вчителів. "15 шкіл на Прикарпатті імунізували своїх педагогів на 80%", - уточнила вона, додавши, що ці школи продовжать роботу в звичайному режимі.

Раніше в Міністерстві освіти і науки України розповіли, скільки співробітників установ освіти зробили щеплення від коронавірусу.

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Івано-Франківська область Коронавірус Вакцинація
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