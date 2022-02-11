"Велика термомодернізація" цьогоріч оновить щонайменше 5 тисяч будинків, - Свириденко
Щонайменше 50 тис. будинків буде оновлено в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велика термомодернізація".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першої віце-прем'єр-міністра-міністра економіки Юлії Свириденко під час засідання президії Конгресу регіональної та місцевої влади.
Перша хвиля термомодернізації, яка стартує цьогоріч, охопить 6437 будівель по всій країні, серед них - понад 5 тис. багатоповерхових будинків.
"На першому етапі ми відремонтуємо будинки, які були зведені до 1990-го року, а на наступному - охопимо нові, які мають клас енергоефективності менше ніж С", - зазначила Свириденко.
За розрахунками уряду, наступного опалювального сезону українці будуть сплачувати за опалення своїх вже термомодернізованих квартир в середньому на 30-50% менше, а запуск програми дасть можливість забезпечити роботою 170 тис. фахівців. Крім цього, держава, яка заощадить енергоресурси, зможе їх більш раціонально розподілити.
"Ми зможемо скоротити на 2,5% імпорт газу, це особливо важливо сьогодні, коли держава-агресор використовує енергетику як зброю", - сказала міністр.
Держава планує інвестувати у програму 140 млрд грн, які будуть спрямовуватися Укрфінжитлом на цільові кредити під 3% річних органам місцевого самоврядування та військово-цивільним адміністраціям.
Як повідомлялось, наприкінці минулого року термомодернізацію провели у перших 8 пілотних будинках у Дніпрі, зазначив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. В оновлених домівках втрати тепла з будівлі й споживання енергоресурсів зменшилося вдвічі.
Серед заходів, які проводяться в рамках програми, є теплоізоляція стін, горищ, підвалів, заміна зовнішніх дверей, встановлення або модернізація індивідуального теплового пункту і вузла обліку теплової енергії.
За словами президента Володимира Зеленського, результати програми зможуть відчути понад 1,5 млн громадян, які вже наступного опалювального сезону зможуть платити за тепло на 60% менше. Мова про 700 тисяч сімей, які проживають у багатоповерхових будинках.
"Я думаю, ефект буде масштабним, економія, до речі, 8 млрд грн за опалювальний сезон 2022-2023 років", - заявив Зеленський.
Він додав, що пріоритет в оновленні має надаватися аварійним та небезпечним будівлям.
"Важливо, щоб ми аналізували ті домівки, які просто небезпечні", - підкреслив президент.