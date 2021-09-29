За програмою Зеленського в Україні до кінця 2022 року буде створено 10 тисяч спортмайданчиків

У рамках програми президента Володимира Зеленського " Здорова Україна " до кінця 2022 року планується встановити спортивні майданчики майже в кожному дворі - загалом 10 тис. таких спортивних об'єктів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як розповів заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, за статистикою, 73% громадян України не займаються фізичними вправами через відсутність доступної сучасної й безкоштовної спортивної інфраструктури. При цьому середня тривалість життя українців становить 63 роки у чоловіків і 73 роки у жінок - за цими показниками Україна посідає лише 115-те місце у світі.

"Ця програма президента орієнтована на всі вікові категорії та групи населення. Ми хочемо, щоб якомога більше наших громадян були залучені до регулярних занять спортом. Щоб зміцнювалося здоров’я українців та знижувалися показники захворювань, що виникають через недостатню фізичну активність. Щоб покращувалися якість та тривалість життя наших людей", - наголосив Тимошенко.

Крім цього, в рамках програми "Здорова Україна" стартував проєкт "Активні парки - локації здорової України", який передбачає також створення "активних парків". Це спортивні майданчики, обладнання яких оснащене QR-кодами, просканувавши які можна отримати доступ до онлайн-тренувань, записаних за участі українських зірок та спортсменів.

Близько 100 "активних парків" уже відкрились в різних куточках України, а до кінця року з’явиться ще близько 600 таких активних локацій.