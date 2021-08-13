"Велике будівництво" починає консервацію туристичних об'єктів у Чорнобильській зоні, - Тимошенко

Через 35 років після аварії на ЧАЕС 30-кілометрова зона відчуження стає популярною туристичною локацією і привабливим об'єктом для підприємців та дослідників. Задля збереження знакових об'єктів Міністерство захисту навколишнього середовища і природних ресурсів приступає до консервації найбільш популярних місць у зоні відчуження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

"Настав час говорити про нове життя для Чорнобиля. Ми працюємо над тим, щоб територія була не місцем забуття, а точкою розвитку. Перш за все, як унікального туристичного і науково-технологічного кластеру", - прокоментував початок робіт заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

За його словами, кількість туристів у Зоні відчуження за останні 3 роки збільшилася у 16 разів. У 30-кілометровій зоні вже розпочала роботу перша сонячна електростанція Solar Chernobyl, і кількість нових технологічних підприємств тут може бути збільшена. Також зона цікава для дослідницьких експедицій.

Консервація об'єктів необхідна для їх збереження в автентичному вигляді, що дозволить передати історичну атмосферу міста атомників, а відвідування Чорнобиля стане більш безпечним.

У 2021 році почнуть консервацію кафе "Прип'ять", оглядового майданчика на даху 16-типоверхівки, квартири-музею пожежного Володимира Правика, КПП "Дитятки", Чорнобиль-хабу і вертолітного майданчика.

Серед інших локацій - автовокзал, басейн і Дуга. За планом, на консервацію усіх намічених об'єктів знадобиться близько двох років.

Паралельно в зоні відчуження в рамках програми президента "Велике будівництво" протягом трьох років буде тривати оновлення доріг.