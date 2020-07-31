Велика частина екоподатку "проїдається" без користі для екології, - ЦЕРН

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За словами Антипова, кошти від екологічного податку спрямовуються на погашення дефіциту бюджету по соціальних виплатах

Кошти від екологічного податку, які сплачують промислові підприємства, не використовуються за призначенням і спрямовуються на погашення дефіциту бюджету по соціальних виплатах.

Про це заявив економічний експерт, глава Центру екології та розвитку нових технологій Владислав Антипов в ефірі "Україна 24".

"Зараз велика частина коштів просто проїдається і не використовується для вирішення назрілих екологічних проблем", - сказав Антипов.

За його словами, зараз в Україні багато сфер економіки та державного регулювання побудовано з однією метою - наповнення державного бюджету, а не вирішення тих завдань, для яких зібрані кошти повинні бути призначені.

"Тобто податки не мають стимулюючу функцію, а виключно фіскальну. І, так само побудований і екологічний податок", - уточнив експерт.

Нагадаємо, раніше Європейська бізнес асоціація закликала Верховну раду реформувати механізм збору та використання екологічного податку. У зв'язку з цим бізнес-співтовариство пропонує дозволити підприємствам використовувати до 70% коштів екоподатку на інвестиції в природоохоронні заходи.

На їх думку, такий крок дозволить підвищити ефективність використання коштів у частині впливу на екологічну обстановку, бо промислові підприємства розуміють, шляхом реалізації яких заходів можна знизити навантаження на навколишнє середовище.

Зараз екоподаток розподіляється між бюджетами різних рівнів в наступних пропорціях: місцеві бюджети - 55%; держбюджету - 45%.