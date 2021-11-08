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У лікарні Красилова завершилась реконструкція приймального відділення

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Хмельницький, Понеділок 08 листопада 2021 14:20
У лікарні Красилова завершилась реконструкція приймального відділення
Автор: Наталія Гурковська

У Красилівській багатопрофільній лікарні, що у Хмельницькій області, завершилася реконструкція приймального відділення. Роботи було виконано у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Хмельницької ОДА.

"У результаті реконструкції площа лікарні збільшилася майже у п’ять разів до 1 тис. кв.м. Заклад оснащений новою інженерною мережею та системою вентиляції. Окремо змонтована система централізованого постачання кисню", - йдеться у повідомленні.

У відділенні облаштували кабінет комп’ютерної томографії, встановили сучасний томограф вартістю 11,9 млн грн, організували рентген-кабінет, кабінети ендоскопії та ультразвукової діагностики, окрему лабораторію.

Приймальне відділення обладнали спеціалізованими санвузлами, пандусами та автоматичними розсувними дверями, що дають можливість безперешкодно транспортувати пацієнтів. А спеціальна розмітка на підлозі вказує на маршрути транспортування в залежності від стану хворого.

Додатково добудували "теплий" заїзд - спеціальне приміщення, розраховане на одночасний заїзд двох "швидких", що дозволяє доставляти пацієнтів швидко і комфортно безпосередньо у відділення.

Напередодні в Офісі президента повідомили, що до кінця цього року у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" планують завершити оновлення 201 приймального відділення в опорних лікарнях та 600 амбулаторій, а наступного року розпочати відновлення 48 обласних лікарень для дорослих і дітей, у 29 з них побудувати вертолітні майданчики.

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Велике будівництво
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