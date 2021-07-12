Лікарня 3 рівня, що будується в Краматорську, може залишитися без персоналу: в чому причина

Будівництво Краматорської обласної лікарні має початися вже найближчим часом. Але вона може залишитися без медперсоналу в майбутньому через поновленого на посаді ректора Донецького національного медичного університету, звинуваченого в корупції.

Про це йдеться в статті РБК-Україна " Корупція та шахрайство. Чому будівництво лікарні в Краматорську опинилось під загрозою ".

Як йдеться в статті, початок будівництва був запланований уже найближчим часом. Проте наразі реалізація проекту опинилася під загрозою й не через брак фінансування, у зв'язку з корупційним скандалом у Донецькому національному медичному університету, який є ключовою складовою ефективного функціонування майбутньої лікарні.

Зокрема, поновлений на посаді ректора ДНМУ Петро Кондратенко саботує виконання меморандуму з міською владою щодо наповнення технічної бази університету в Краматорську, який був підписаний раніше.

"Чинне керівництво вузу блокує всі ці процеси і зводить нанівець всі ті результати роботи, які протягом останнього року були впорядковані, зокрема щодо усунення численних порушень чинного законодавства, які стосувалися надання освітніх послуг іноземним громадянам, які накопичилися за попередні роки", - пояснює мер Краматорська Олександр Гончаренко.

Як відомо, Петро Кондратенко вперше був призначений на посаду ректора ДНМУ у квітні 2018 року. Втім, вже взимку 2019 року він був відсторонений від виконання обов'язків у зв'язку з досудовим розслідуванням, пов'язаним з корупцією.

У січні 2020 року Кондратенко повернувся до виконання обов'язків ректора. Але не надовго. Уже в серпні наказом МОЗ України його відкликали з посади рішенням конференції трудового колективу ДНМУ.

Пізніше рішенням Орджонікідзевського районного суду в Маріуполі Кондратенко поновився на посаді і 23 червня приступив до виконання обов'язків.

Відразу по поверненню Кондратенко розпорядився звільнити голову профспілкового комітету ДНМУ С.М. Верзилова (який також є головою вищого колегіального органу університету - конференції трудового колективу) і в.о. ректора, професора М.В. Єрмолаєву нібито "у зв'язку з вчиненням аморального проступку" (між іншим, за обрання її ректором проголосувало понад 78% колективу вищих медичних навчальних закладів).

Крім того, що Кондратенко є фігурантом корупційних скандалів, зараз він - обвинувачений, справа досі розглядається ВАКС.

Як розповідають в університеті, за його каденцію відбувалися порушення на міжнародному медичному факультеті, сформувався борг за навчання іноземних студентів майже 2 млн доларів.

За поданням наглядової ради ДНМУ від 25 червня 2021 р. вищим колегіальним органом управління втретє прийнято рішення про відкликання Кондратенка з посади ректора.

З відповідним поданням університет вже звернувся до Міністерства охорони здоров'я України. Зараз від швидкості вирішення міністерства залежить не тільки подальший розвиток університету, а й програма з будівництва обласної лікарні й розвиток медицини в регіоні в цілому.

"Кондратенко саботує меморандум і роботу, яка була розпочата університетом і міською владою з інфраструктурного розвитку освітньої установи. Але міністр (міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, - ред.) обіцяє вирішити це питання найближчим часом", - говорить міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

За даними РБК-Україна, міністерство, дійсно, готує рішення про відсторонення Кондратенка з посади ректора ДНМУ. Документ повинен бути підписаний вже в цьому місяці.