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Болгарія відкривається для туристів, але з карантинними обмеженнями

Новость на русском → Софія, Понеділок 15 березня 2021 04:28
Болгарія відкривається для туристів, але з карантинними обмеженнями Фото: туристи (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Туристичний сезон в Болгарії відкриється 1 травня, але з карантинними обмеженнями і дотриманням заходів санітарно-епідеміологічної безпеки. Вимоги для в'їзду туристів у Болгарії вже розроблені та узгоджені.

Про це повідомила віце-прем'єр і міністр туризму Марияна Ніколова у своєму Facebook.

Влада Болгарії готові створити для іноземних туристів "зелений коридор" - ті, хто перехворів коронавірусом, пройшов вакцинацію або має негативний тест на COVID-19, зможуть перетнути кордон і відвідати курорти.

У понеділок, 15 березня, затвердять правила об'єктів розміщення, ресторанів і кафе, а також місць для розваг туристів.

За словами віце-прем'єра, туристичний сезон в Болгарії почнуть трохи раніше звичайного, щоб створити гарантію стабільної роботи галузі та дотримання заходів безпеки міністерства здоров'я.

"наступного тижня Євросоюз прийме рішення про так званий" сертифікат про стан здоров'я, і болгарське уряд підтримує цю позицію", - сказала Ніколова.

В Європі активно готуються до запуску ковид-паспортов. Про те, з якими проблемами стикається ця ініціатива і чого чекати від неї українцям, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я виступила на підтримку введення сертифікатів про вакцинації проти COVID. Але в той же час підкреслюється, що ці документи не повинні призвести до обмежень у пересуванні людей.

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