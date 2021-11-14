У Болгарії сталася пожежа в COVID-лікарні, є жертви

У неділю, 14 листопада, в Болгарії сталася пожежа в лікарні для пацієнтів з COVID-19. В результаті події загинули три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Пожежа сталася в одній з лікарень міста Сливен близько 3:00. Займання сталося в кімнаті на четвертому поверсі, де знаходилися троє пацієнтів-чоловіків.

"Двоє з пацієнтів загинули на місці, а третій був доставлений в лікарню швидкої допомоги, де помер від важких опіків", - сказав начальник місцевої пожежної команди Володимир Демирев.

Правоохоронці почали розслідування для встановлення причини загоряння.