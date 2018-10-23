Богомолець: пікетувальники під МОЗ не збираються повертатися додому

Фото: Ольга Багомолець (РБК-Україна)

Протестувальники вимагають від міністерства виділити кошти на їхнє лікування за кордоном

Пікетувальники під Міністерством охорони здоров'я України не збираються повертатися додому. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народний депутат та голова комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець.

"Повертатися додому вони (важкохворі, - ред.) не збираються - помруть прямо там. Протестувальники вимагають від міністерства виділити кошти на їхнє лікування за кордоном, оскільки МОЗ так і не спромоглося розпочати робити в Україні операції з трансплантації від неродинного донора, так само як і не виконало вимоги закону про трансплантацію та не створило реєстр донорів", - написала нардепутат.

За її словами, на порятунок тих, кому держава не здатна забезпечити лікування вдома, потрібно ще 200 млн грн. Але, попри те, що за даними Мінфіну на кінець року МОЗ має невикористаними майже 900 млн грн, - міністерство зволікає з перерозподілом коштів.

"Кожен день затягування загрожує смертю тим, хто сьогодні стоїть під стінами міністерства. Один хворий вже, на жаль, помер, не дочекавшись допомоги з боку держави. Люди, в яких МОЗ забирає право на життя, доведені до відчаю та готові до радикальних дій. Кожен хоче жити, і кожен хоче, щоб жили його рідні люди", - повідомляє парламентар.

Проте, наголошує Богомолець, керівництво МОЗ ігнорує протестувальників, які знаходяться під його стінами, та навіть виставило охорону, щоб уникнути незручних запитань.

"Якщо хтось помре на сходах Міністерства охорони здоров’я України - це буде ганьба держави на весь світ. А ще - велика трагедія для родини. І завтра на їхньому місці може опинитися кожен із нас. Вчергове вимагаю від МОЗ перерозподілу коштів, порятунку життя хворих людей, негайного впровадження в Україні трансплантації від неродинного донора та створення реєстру донорів, без яких закон про трансплантацію працювати не зможе!", - написала Богомолець.

Фото: facebook.com/olgabogomolets