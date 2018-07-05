Богомолець: МОЗ має звітувати в Раді щодо провалу медреформи

Богомолець вимагає звіту керівництва Міністерства охорони здоров’я

Народний депутат, голова комітету Верховної ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець вимагає звіту керівництва Міністерства охорони здоров’я перед парламентом у зв’язку з провалом медичної реформи, яку проводить уряд. Про це Богомолець заявила на спільному засіданні свого комітету та комітету Верховної ради з питань соціальної політики під час обговорення звіту МОЗ про хід медичної реформи.

Всі чиновники МОЗ, винні у багатомільйонних зловживаннях, які викрила Рахункова палата, повинні сидіти в тюрмі. Сьогодні... Опубліковано Ольгою Богомолець Середа, 4 липня 2018 р.

"Всі чиновники МОЗ, винні у багатомільйонних зловживаннях, які викрила Рахункова палата, повинні сидіти в тюрмі. Сьогодні на спільному засіданні з Комітетом соціальної політики я висунула вимогу до правоохоронних органів негайно розслідувати всі викриті факти злочинів. Крім того, я, як голова комітету ВР з питань охорони здоров’я, вимагаю звіту в. о. міністра у парламенті у зв’язку з фактичним провалом медреформи", – підкреслила політик.

За її словами, управлінська криза в МОЗ стрімко поглиблюється: з 12 рекомендацій Рахункової палати за результатами попереднього аудиту щодо лікування українців за кордоном за два роки своєї роботи міністерство виконало лише одну.

"Чиновники міністерства не спромоглися ані розробити реєстр пацієнтів, ані укласти угоди з медичними закладами, ані затвердити простий порядок ввезення стовбурових клітин з-за кордону, що дозволило б вітчизняним лікарям робити у наших лікарнях операції з пересадки кісткового мозку. Внаслідок злочинної бездіяльності чиновників МОЗ Україна витратила мільйони доларів на проведення таких операцій для українців у Білорусі – витратила втричі більше, ніж це обійшлося би вдома", – зазначила парламентарій.

Нардеп також прокоментувала ситуацію щодо несвоєчасного постачання медикаментів у лікарні.

"Зате 10 млрд гривень, які були виділені торік і позаторік МОЗ на закупівлю медикаментів, чиновники перевели в долари і євро та тримали їх на закордонних рахунках без використання до 23 місяців. Комітет ВР з питань охорони здоров’я вже неодноразово визнавав роботу МОЗ за різними напрямками незадовільною, але керівництво Кабміну покриває свавілля чиновників", – обурилася народний депутат.

Богомолець вимагає негайно впровадити в Україні справжню європейську медичну реформу.

"Скільки можна знущатися з людей і замість справжніх реформ та введення обов'язкового медичного страхування протягувати платну медицину?! Україні потрібна справжня європейська реформа на засадах загальнообов’язкового державного медичного страхування, і я вимагаю в керівництва Верховної ради негайного внесення на розгляд парламенту законопроекту №4981-2, який зареєстрований ще у серпні 2016 року і досі блокується лобістами приватного бізнесу", – резюмувала голова профільного комітету.