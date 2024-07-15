Минюст стремится сохранить деятельность украинских компаний, чьи акционеры попали под санкции, - Богатых

Украинская санкционная политика должна защищать интересы украинских компаний, включая права неподсанкционных собственников. В таком случае нормальная деятельность таких бизнес-активов будет служить интересам страны, а после изъятия долей лиц под санкциями бизнес будет интересным инвестиционным активом.

"Остаться здесь, работать, генерировать доходы, хранить рабочие места, платить налоги и т.д. Минюст и я лично, с того момента, как начали заниматься санкциями, любые наши решения ориентированы на то, чтобы сохранить работающее украинское предприятие", - заявила Инна Богатых, заместитель министра юстиции Украины, директор Департамента санкционной политики.

Агия Загребельская, глава направления минимизации коррупционных рисков в санкционной политике НАПК отметила необходимость защиты интересов государства и избегания нарушений прав собственников, на которых не распространяется действие санкций.

"Санкции защищают добропорядочный бизнес. А для того, чтобы от них было минимум негативного эффекта, мы должны работать слаженно, чтобы двигаться еще быстрее в развитии украинского санкционного инструмента", - отметила она.

Модератор Наталья Гадзинская, партнер Dynasty Law & Investment, добавила, что юридические ошибки и нарушения создают множество рисков для Украины и ее экономики. Среди них нарушение прав собственников, на которых не распространяется действие санкций. Это вероятность волны исков, где неподсанкционные лица вполне справедливо потребуют компенсации.

Также юристы подчеркнули, что Украина должна пересмотреть практику передачи арестованных компаний в управление их конкурентам, как это может произойти в случае с "Моршинской", управителем которой на конкурсе АРМА избраны "Карпатские минеральные воды".

Маркиян Бем, партнер "Назар Кульчицкий и Партнеры", отметил, что такая практика несет риски уничтожения и обесценивания бизнес-активов, переданных конкурентам, а в управление лучше привлекать профессиональных институциональных инвесторов, деятельность которых принесет больше пользы самим компаниям и экономике страны.

Его мнение поддержала Ирина Сербин, заместитель директора департамента санкционной политики Министерства юстиции.

"Мы в Минюсте абсолютно поддерживаем такую позицию: чтобы бизнес или корпоративные права, которые мы взимаем в доход, чтобы государство получало работающий классный бизнес. Такой бизнес может нормально работать в интересах Украины - платить налоги и заработные платы украинцам. Санкционное законодательство не должно негативно влиять на работу бизнеса", – подчеркнула Сербин.

Елена Сукманова, партнер Sayenko Kharenko, напомнила о необходимости безусловного соблюдения базовых международных принципов - верховенства права, избегания нарушений прав неподсанкционных лиц и обеспечения непрерывности права собственности и управления предприятиями.

"Как бы ни санкции мы внедряем, верховенство права - это принцип, который позволяет нам идти в двери ЕС. И это тот принцип, который сохранит нашу репутацию как государства", - сказала она.

Станислав Петров, заместитель председателя АРМА, признал, что существуют пробелы в санкционной политике, однако они постепенно исправляются. Участники мероприятия неоднократно подчеркнули, что АРМА должна получать арестованные активы только на короткое время, тогда как Минюст и ВАКС качественно выполняют свою часть санкционной работы по изъятию в доход государства частиц лиц под санкциями.

Дмитрий Бережной, советник отдела оценки и мониторинга реализации национальных санкций Министерства иностранных дел, отметил, что Украина, как будущий член ЕС, должна ориентироваться на европейские образцы.

Денис Шкаровский, партнер VB Partners, добавил, что Украина должна приводить свое санкционное законодательство и практику к стандартам ЕС — там уже принята специальная Директива ЕС 2024/1226, которая устанавливает минимальные стандарты для стран Союза, а ее положения обязательны для внедрения уже в следующем году.