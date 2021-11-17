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Бойовики обстріляли село Невельське. Зруйновано два будинки

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Невельське, Середа 17 листопада 2021 12:21
Бойовики обстріляли село Невельське. Зруйновано два будинки Фото: бойовики обстріляли село в Донецькій області (t.me/mvs_ukraine/8215)
Автор: Анастасія Рокитна

Село Невельське (Донецька область) обстріляли бойовики. Пошкоджено сім будинків, два з яких зруйновано.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Бойовики вдруге за цей тиждень обстріляли село в Донецькій області.

"Вранці, о 6:45, до поліції надійшло повідомлення від місцевих жителів про те, що о 02:30 село Невельське зазнало обстрілу з боку незаконних збройних формувань", - йдеться у повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Авдіївки. Пошкоджено сім будинків, два з яких зруйновано. Жертв серед населення немає.

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