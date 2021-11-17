Бойовики обстріляли село Невельське. Зруйновано два будинки
Фото: бойовики обстріляли село в Донецькій області (t.me/mvs_ukraine/8215)
Село Невельське (Донецька область) обстріляли бойовики. Пошкоджено сім будинків, два з яких зруйновано.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.
Бойовики вдруге за цей тиждень обстріляли село в Донецькій області.
"Вранці, о 6:45, до поліції надійшло повідомлення від місцевих жителів про те, що о 02:30 село Невельське зазнало обстрілу з боку незаконних збройних формувань", - йдеться у повідомленні.
На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Авдіївки. Пошкоджено сім будинків, два з яких зруйновано. Жертв серед населення немає.