ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Бойовики вночі стріляли біля Старогнатівки, поранений український військовий

Новость на русском →
Субота 04 вересня 2021 08:04
Бойовики вночі стріляли біля Старогнатівки, поранений український військовий Фото: на Донбасі поранення отримав український військовий (Getty Images)
Автор: Инна Собора

З початку доби 4 вересня бойовики на Донбасі здійснили один обстріл позицій українських сил. У напрямку Старогнатівки російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я - тяжкий.

Протягом минулої доби, 3 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Біля Катеринівки противник застосовував автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

За минулу добу бойових втрат серед українських захисників немає.

.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас
NEWS
Пожежа в костелі Святого Миколая в Києві: постраждали внутрішнє оздоблення та орган
Пожежа в костелі Святого Миколая в Києві: постраждали внутрішнє оздоблення та орган
DAILY
Боротьба за виживання. Чи падає ефективність COVID-вакцин
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Боротьба за виживання. Чи падає ефективність COVID-вакцин