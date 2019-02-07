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Бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли позиції ЗСУ

Новини » Надзвичайні події    07.02.2019 - 18:20
Бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли позиції ЗСУ
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

День на Донбасі обійшовся без втрат серед українських військових

На Донбасі 7 лютого в період з 00:00 до 18:00 противник обстріляв позиції українських військ чотири рази, в тому числі два рази із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Повідомляється, що в смузі дій оперативно-тактичної групи "Схід" злочинці обстріляли позиції наших захисників з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів поблизу селища Водяне.

В смузі дій оперативно-тактичної угруповання "Північ" найманці обстріляли позиції українських військових з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї поблизу населеного пункту Кримське.

Також позиції ООС були двічі обстріляні в районі населеного пункту Троїцьке з мінометів калібру 120 і 82 мм.

Зазначимо, що внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, в місті Щастя Луганської області 7 лютого відбулася передача 33 засуджених з окупованих територій в Україну.

Додамо, що за минулу добу, 6 лютого, російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі три рази з застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

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Теми: Новини ООС
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