ru ua
Нд, 31 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи заборонену зброю

Новость на русском →
Донбас, Неділя 31 жовтня 2021 07:38
Бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи заборонену зброю Фото: бойовики 6 разів порушили режиму припинення вогню, використовуючи заборонену зброю (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Анна Полисученко

Бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи заборонену зброю. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

Збройні формування РФ продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілювати позиції Збройних Сил України.

Упродовж минулої доби, 30 жовтня, зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Біля Гранітного ворог застосував артилерію калібру 122 мм і міномети калібру 120 мм.

В напрямку Південного окупанти вели обстріл з протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів.

В бік Катеринівки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

В районі населених пунктів Павлопіль та Лобачеве ворожі війська задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Крім того в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Станом на 7 годину ранку, 31 жовтня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Луганського ворог вів вогонь з гранатометів різних систем.

В районі Світлодарська окупанти здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Завдяки зусиллям воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.

Українські підрозділи тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування ворожої збройної агресії.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООС
NEWS
Вакцинація чи тест. "Червона" зона суттєво розширилася: де і які обмеження запровадили
Вакцинація чи тест. "Червона" зона суттєво розширилася: де і які обмеження запровадили
DAILY
Борис Філатов: Владі вистачило мудрості, щоб далі не з'ясовувати стосунки з місцевими елітами
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Борис Філатов: Владі вистачило мудрості, щоб далі не з'ясовувати стосунки з місцевими елітами