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Боец "Ванкувера" избил оппонента, хулиган "Анахайма" нокаутировал соперника: драки вечера НХЛ

Понедельник 18 декабря 2023 13:51
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Боец "Ванкувера" избил оппонента, хулиган "Анахайма" нокаутировал соперника: драки вечера НХЛ Фото: Никита Задоров получил 17 минут штрафа (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Поклонники стычек на льду могут быть довольны очередным игровым днем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Заметные поединки на кулаках состоялись в Чикаго и Ньюарке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протоколы поединков.

В штате Иллинойс центрфорвард "Блэкхокс" Рис Джонсон решил выяснить отношения с защитником "Ванкувера" Никитой Задоровым. Хозяину льда не понравилось поведение россиянина в предыдущем эпизоде, когда он грубо сыграл против Антони Бовилье.

Сбросили краги дуэлянты в центре площадки. Задоров дважды попал правым боковым, так что оппонент оказался на льду. Победу защитника "Кэнакс" судейская бригада оценили высоким баллом. Российский хоккеист получил 5 минут штрафа за драку и 2+10 за подстрекательство.

Более ожесточенной была схватка в логове "Нью-Джерси". С защитником "Девилз" Кевином Балом в первом периоде сцепился нападающий "Анахайма" Росс Джонстон. Спусковым крючком потасовки стали несколько эпизодов, в том числе грязный выпад первого против Макса Джонса.

Джонстон отыскал обидчика у борта. После непродолжительных "танцев" вингер гостей прицельно попал в подбородок Бала снизу. Далее еще несколько раз "настучал" по голове, так что соперник оказался на льду. Оба получили традиционные 5-минутные штрафы.

К слову, канадский форвард "Анахайма" Хенрик стал первым героем дня с хет-триком против "Нью-Джерси".

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